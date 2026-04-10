Benzin vadelileri yükselişte

Benzin vadeli işlemleri, ABD -İran görüşmeleri öncesinde kırılgan ateşkesin istikrarını değerlendirmeye devam eden piyasalarda, önceki seanstaki kazanımlarını genişleterek galon başına 3 doların üzerine çıktı.

İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları, İran'ın Hürmüz Boğazı'nı tekrar kapatmasına yol açarak diplomatik çabalara baskı ekledi.

Başbakan Binyamin Netanyahu, Lübnan'daki operasyonların ABD-İran ateşkesinin kapsamı dışında olduğunu belirtirken, Washington ateşkes görüşmelerini ilerletmek için önümüzdeki hafta İsrail ve Lübnan ile görüşmeler planladı.

Ateşkesi daha da baltalayan bir diğer gelişme ise, ABD Başkanı Donald Trump'ın Tahran'ı boğazdan geçen gemilere ücret uygulamaması konusunda uyarması ve İran'ın enerji akışlarını yönetme biçimini yetersiz olarak eleştirmesi oldu.

Süregelen gerilimlere rağmen, bu haftanın başlarında yapılan ateşkes duyurusu enerji piyasalarında satış dalgasına neden oldu ve benzin haftalık bazda yüzde 7'den fazla değer kaybetti.