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Benzin ve LPG'ye zam (10 Haziran 2022 güncel akaryakıt fiyatları)

Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte brent petrol fiyatlarında dalganlanma sürerken, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor. Bugün akaryakıt litre fiyatlarında indirim ya da zam var mı? 10 Haziran 2022 benzin motorin (mazot) fiyatları ne kadar, güncel akaryakıt fiyatları kaç TL? Benzin litre fiyatı ve motorin litre fiyatı kaç para, dizel yakıt ne kadar oldu?

Haberler - ntv.com.tr 10.06.2022 - 16:56

Benzin ve LPG'ye zam (10 Haziran 2022 güncel akaryakıt fiyatları)

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Brent petrol fiyatı ne kadar oldu?

Brent petrol fiyatı ne kadar oldu?

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişiklikler akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor.

Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzine 2,18 lira, LPG'ye 54 kuruş zam geldi. Zamla birlikte benzinin litre fiyatı 28 TL'yi geçti.

Son olarak 8 Haziran 2022 Çarşamba günü motorin grubunda 1,93 TL fiyat artışı meydana gelmişti.

POMPA FİYATLARINA YANSIYACAK

İstanbul : 26,24 TL (zammın ardından en az 28,42 TL olacak)

Ankara Benzin: 26,33 TL (zamdan sonra en az 28,51 TL olacak)

İzmir Benzin: 26,35 TL (belirtilene göre en az 28,53 TL olacak)

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