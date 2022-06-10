Benzin ve LPG'ye zam (10 Haziran 2022 güncel akaryakıt fiyatları)

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişiklikler akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor.

Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzine 2,18 lira, LPG'ye 54 kuruş zam geldi. Zamla birlikte benzinin litre fiyatı 28 TL'yi geçti.

Son olarak 8 Haziran 2022 Çarşamba günü motorin grubunda 1,93 TL fiyat artışı meydana gelmişti.

POMPA FİYATLARINA YANSIYACAK



İstanbul Benzin: 26,24 TL (zammın ardından en az 28,42 TL olacak)



Ankara Benzin: 26,33 TL (zamdan sonra en az 28,51 TL olacak)



İzmir Benzin: 26,35 TL (belirtilene göre en az 28,53 TL olacak)