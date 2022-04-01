Benzin ve motorin 2022 güncel fiyatları (1 Nisan 2022 akaryakıt fiyatları)

Brent petrol yeni haftada devam eden düşüşle 105 dolar seviyesinin altına inerken, vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

BENZİN VE MOTORİNDE İNDİRİM VAR MI?



Brent petrol fiyatındaki düşüşün ardından, akaryakıt fiyatlarında aşağı ya da yukarı yönlü bir değişiklik olmadı.

Son olarak 31 Mart'ta motorinde 88 kuruşluk bir indirim gerçekleşmişti.

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;



İstanbul'da motorin litre fiyatı 21,20 liradan satılıyor.



Benzinin litresi ise ortalama 19 lira 80 kuruştan satılıyor.