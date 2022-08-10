Benzin ve motorin 2022 güncel fiyatları (10 Ağustos 2022 akaryakıt fiyatları)

Haberler - ntv.com.tr 10.08.2022 - 08:33
Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.
MOTORİNE İNDİRİM
10 Ağustos çarşamba gününden itibaren geçerli olmak üzere; motorinde 1 liralık indirim meydana geldi.
İndirim pompa satış fiyatlarına yansıdı.
Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre motorine gelen indirimden sonra;
İstanbul'da motorin litre fiyatı 22.34 liraya düştü.
Benzinin litresi ise ortalama 20.03 TL'den satılıyor.