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Benzin ve motorin 2022 güncel fiyatları (10 Ağustos 2022 akaryakıt fiyatları)

Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte brent petrol fiyatlarında dalganlanma sürerken, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor. Bugün akaryakıt litre fiyatlarında indirim ya da zam var mı? 10 Ağustos 2022 benzin motorin (mazot) fiyatları ne kadar, güncel akaryakıt fiyatları kaç TL? Benzin litre fiyatı ve motorin litre fiyatı kaç para, dizel yakıt ne kadar oldu?

Haberler - ntv.com.tr 10.08.2022 - 08:33

Benzin ve motorin 2022 güncel fiyatları (10 Ağustos 2022 akaryakıt fiyatları)

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

MOTORİNE İNDİRİM

10 Ağustos çarşamba gününden itibaren geçerli olmak üzere; motorinde 1 liralık indirim meydana geldi.

İndirim pompa satış fiyatlarına yansıdı.

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre motorine gelen indirimden sonra;

İstanbul'da motorin litre fiyatı 22.34 liraya düştü.

Benzinin litresi ise ortalama 20.03 TL'den satılıyor.

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