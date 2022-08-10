Benzin ve motorin 2022 güncel fiyatları (10 Ağustos 2022 akaryakıt fiyatları)

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.



MOTORİNE İNDİRİM



10 Ağustos çarşamba gününden itibaren geçerli olmak üzere; motorinde 1 liralık indirim meydana geldi.



İndirim pompa satış fiyatlarına yansıdı.



Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre motorine gelen indirimden sonra;



İstanbul'da motorin litre fiyatı 22.34 liraya düştü.



Benzinin litresi ise ortalama 20.03 TL'den satılıyor.