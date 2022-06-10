Benzin ve motorin 2022 güncel fiyatları (10 Haziran 2022 akaryakıt fiyatları)

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.



BENZİN VE MOTORİNDE ZAM VAR MI?

8 Haziran 2022 Çarşamba günü motorin grubunda 1,93 TL fiyat artışı meydana gelmişti.

Akaryakıt fiyatlarında dün bir fiyat değişikliği yaşanmazken, bugün de sektör kaynaklarından gelen herhangi bir zam/indirim haberi gelmedi.





Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;



İstanbul'da motorin litre fiyatı 27 lira 89 kuruştan satılıyor.



Benzinin litresi ise ortalama 26 lira 23 kuruştan satılıyor.