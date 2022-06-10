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Benzin ve motorin 2022 güncel fiyatları (10 Haziran 2022 akaryakıt fiyatları)

Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte brent petrol fiyatlarında dalganlanma sürerken, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor. Bugün akaryakıt litre fiyatlarında indirim ya da zam var mı? 10 Haziran 2022 benzin motorin (mazot) fiyatları ne kadar, güncel akaryakıt fiyatları kaç TL? Benzin litre fiyatı ve motorin litre fiyatı kaç para, dizel yakıt ne kadar oldu?

Haberler - ntv.com.tr 10.06.2022 - 07:25

Benzin ve motorin 2022 güncel fiyatları (10 Haziran 2022 akaryakıt fiyatları)

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Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

BENZİN VE MOTORİNDE ZAM VAR MI?

8 Haziran 2022 Çarşamba günü motorin grubunda 1,93 TL fiyat artışı meydana gelmişti.

fiyatlarında dün bir fiyat değişikliği yaşanmazken, bugün de sektör kaynaklarından gelen herhangi bir zam/indirim haberi gelmedi.


Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İstanbul'da motorin litre fiyatı 27 lira 89 kuruştan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 26 lira 23 kuruştan satılıyor.

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