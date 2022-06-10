Benzin ve motorin 2022 güncel fiyatları (10 Haziran 2022 akaryakıt fiyatları)

Haberler - ntv.com.tr 10.06.2022 - 07:25
Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.
BENZİN VE MOTORİNDE ZAM VAR MI?
8 Haziran 2022 Çarşamba günü motorin grubunda 1,93 TL fiyat artışı meydana gelmişti.
Akaryakıt fiyatlarında dün bir fiyat değişikliği yaşanmazken, bugün de sektör kaynaklarından gelen herhangi bir zam/indirim haberi gelmedi.
Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;
İstanbul'da motorin litre fiyatı 27 lira 89 kuruştan satılıyor.
Benzinin litresi ise ortalama 26 lira 23 kuruştan satılıyor.