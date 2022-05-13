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Benzin ve motorin 2022 güncel fiyatları (13 Mayıs 2022 akaryakıt fiyatları)

Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte brent petrol fiyatlarında dalganlanma sürerken, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor. Bugün akaryakıt litre fiyatlarında indirim ya da zam var mı? 13 Mayıs 2022 benzin motorin (mazot) fiyatları ne kadar, güncel akaryakıt fiyatları kaç TL? Benzin litre fiyatı ve motorin litre fiyatı kaç para, dizel yakıt ne kadar oldu?

Haberler - ntv.com.tr 13.05.2022 - 07:53

Benzin ve motorin 2022 güncel fiyatları (13 Mayıs 2022 akaryakıt fiyatları)

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

GÜNCEL BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

Son olarak 11 Mayıs 00.00 itibariyle benzine fiyatlarına 78 kuruş zam gelmişti.

Brent petrol fiyatı, 110 dolar seviyesinin hemen altında yer alırken, benzin ve motorinde bugün herhangi bir zam ya da indirim haberi açıklanmadı.

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İstanbul'da motorin litre fiyatı 22.03 liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 21.12 satılıyor.

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