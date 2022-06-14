Benzin ve motorin 2022 güncel fiyatları (14 Haziran 2022 akaryakıt fiyatları)

Haberler - ntv.com.tr 14.06.2022 - 09:05
Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.
BENZİN VE MOTORİNDE ZAM VAR MI?
Dün sosyal medyada ve bazı haber kaynaklarından motorine 2 lira 60 kuruş zam geleceğine yönelik haberler yayınlanmıştı.
EPGİS, zam söylentilerinin gerçeği yansıtmadığını açıklamıştı.
Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;
İstanbul'da motorin litre fiyatı 27 lira 84 kuruştan satılıyor.
Benzinin litresi ortalama 28 lira 44 kuruştan satılıyor.
Otogaz litre fiyatı ise 12 lira 40 kuruş.