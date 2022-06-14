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Benzin ve motorin 2022 güncel fiyatları (14 Haziran 2022 akaryakıt fiyatları)

Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte brent petrol fiyatlarında dalganlanma sürerken, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor. Bugün akaryakıt litre fiyatlarında indirim ya da zam var mı? 14 Haziran 2022 benzin motorin (mazot) fiyatları ne kadar, güncel akaryakıt fiyatları kaç TL? Benzin litre fiyatı ve motorin litre fiyatı kaç para, dizel yakıt ne kadar oldu?

Haberler - ntv.com.tr 14.06.2022 - 09:05

Benzin ve motorin 2022 güncel fiyatları (14 Haziran 2022 akaryakıt fiyatları)

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Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

BENZİN VE MOTORİNDE ZAM VAR MI?

Dün sosyal medyada ve bazı haber kaynaklarından motorine 2 lira 60 kuruş zam geleceğine yönelik haberler yayınlanmıştı.

EPGİS, zam söylentilerinin gerçeği yansıtmadığını açıklamıştı.

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İstanbul'da motorin litre fiyatı 27 lira 84 kuruştan satılıyor.

Benzinin litresi ortalama 28 lira 44 kuruştan satılıyor.

Otogaz litre fiyatı ise 12 lira 40 kuruş.

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