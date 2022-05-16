Benzin ve motorin 2022 güncel fiyatları (16 Mayıs 2022 akaryakıt fiyatları)

Haberler - ntv.com.tr 16.05.2022 - 08:31
Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.
BENZİN VE MOTORİNDE İNDİRİM VAR MI?
Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;
İstanbul'da motorin litre fiyatı 22.03 liradan satılıyor.
Benzinin litresi ise ortalama 21.12 TL'den satılıyor.
BENZİNE ZAM BEKLENİYOR
Benzin grubunda artış bekleniyor. Tahminlere göre benzinin litre fiyatı 1 lira 68 kuruş yükselecek. Benzinin litre fiyatı 22 lirayı aşacak.