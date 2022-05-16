Benzin ve motorin 2022 güncel fiyatları (16 Mayıs 2022 akaryakıt fiyatları)

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.



BENZİN VE MOTORİNDE İNDİRİM VAR MI?





Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;



İstanbul'da motorin litre fiyatı 22.03 liradan satılıyor.



Benzinin litresi ise ortalama 21.12 TL'den satılıyor.

BENZİNE ZAM BEKLENİYOR

Benzin grubunda artış bekleniyor. Tahminlere göre benzinin litre fiyatı 1 lira 68 kuruş yükselecek. Benzinin litre fiyatı 22 lirayı aşacak.