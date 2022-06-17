Benzin ve motorin 2022 güncel fiyatları (17 Haziran 2022 akaryakıt fiyatları)

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.



MOTORİNE ZAM



Motorine gece yarısı itibariyle gelen 80 kuruşluk zam, akaryakıt istasyonlarında fiyatlara yansıdı. Bu zamla birlikte; Ankara ve İzmir ile birlikte motorinin litre fiyatı 30 lirayı aşarken, İstanbul'da 29,99 liraya yükseldi.



Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;



İstanbul'da motorin litre fiyatı 29 lira 99 kuruştan satılıyor.



Benzinin litresi ortalama 27 lira 50 kuruştan satılıyor.

Otogaz (LPG) fiyatı ise ortalama 12 lira 40 kuruştan satılıyor.