Benzin ve motorin 2022 güncel fiyatları (17 Mayıs 2022 akaryakıt fiyatları)

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.



BENZİNE ZAM



Benzine gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 68 kuruş fiyat artışı yapıldı.

Zam pompaya yansırken, benzin fiyatları 5 ay sonra ilk kez motorini geçmiş oldu.

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;



İstanbul'da motorin litre fiyatı 22 lira 3 kuruştan satılıyor.



Benzinin litresi ise ortalama 22 lira 82 kuruştan satılıyor.