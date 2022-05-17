Benzin ve motorin 2022 güncel fiyatları (17 Mayıs 2022 akaryakıt fiyatları)

Haberler - ntv.com.tr 17.05.2022 - 07:18
Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.
BENZİNE ZAM
Benzine gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 68 kuruş fiyat artışı yapıldı.
Zam pompaya yansırken, benzin fiyatları 5 ay sonra ilk kez motorini geçmiş oldu.
Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;
İstanbul'da motorin litre fiyatı 22 lira 3 kuruştan satılıyor.
Benzinin litresi ise ortalama 22 lira 82 kuruştan satılıyor.