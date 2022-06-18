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Benzin ve motorin 2022 güncel fiyatları (18 Haziran 2022 akaryakıt fiyatları)

Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte brent petrol fiyatlarında dalganlanma sürerken, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor. Bugün akaryakıt litre fiyatlarında indirim ya da zam var mı? 18 Haziran 2022 benzin motorin (mazot) fiyatları ne kadar, güncel akaryakıt fiyatları kaç TL? Benzin litre fiyatı ve motorin litre fiyatı kaç para, dizel yakıt ne kadar oldu?

Haberler - ntv.com.tr 18.06.2022 - 10:42

Benzin ve motorin 2022 güncel fiyatları (18 Haziran 2022 akaryakıt fiyatları)

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

BENZİN VE MOTORİNDE İNDİRİM VAR MI?

Sektör kaynaklarından gelen; bugün yapılacak bir zam ya da indirim haberi bulunmuyor.

Son olarak motorine 16 Haziran gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 80 kuruşluk zam gelmişti.

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İstanbul'da motorin litre fiyatı 29 lira 99 kuruştan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 27 lira 50 kuruştan satılıyor.

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