Benzin ve motorin 2022 güncel fiyatları (18 Haziran 2022 akaryakıt fiyatları)

Haberler - ntv.com.tr 18.06.2022 - 10:42
Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.
BENZİN VE MOTORİNDE İNDİRİM VAR MI?
Sektör kaynaklarından gelen; bugün yapılacak bir zam ya da indirim haberi bulunmuyor.
Son olarak motorine 16 Haziran gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 80 kuruşluk zam gelmişti.
Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;
İstanbul'da motorin litre fiyatı 29 lira 99 kuruştan satılıyor.
Benzinin litresi ise ortalama 27 lira 50 kuruştan satılıyor.