Benzin ve motorin 2022 güncel fiyatları (18 Haziran 2022 akaryakıt fiyatları)

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.



BENZİN VE MOTORİNDE İNDİRİM VAR MI?



Sektör kaynaklarından gelen; bugün yapılacak bir zam ya da indirim haberi bulunmuyor.

Son olarak motorine 16 Haziran gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 80 kuruşluk zam gelmişti.

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;



İstanbul'da motorin litre fiyatı 29 lira 99 kuruştan satılıyor.



Benzinin litresi ise ortalama 27 lira 50 kuruştan satılıyor.