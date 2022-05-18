Benzin ve motorin 2022 güncel fiyatları (18 Mayıs 2022 akaryakıt fiyatları)

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.



BENZİN VE MOTORİNDE İNDİRİM YA DA ZAM VAR MI?



Benzine 17 Mayıs 2022 gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 68 kuruş fiyat artışı yapılmıştı.

Zam pompaya yansırken, benzin fiyatları 5 ay sonra ilk kez motorini geçmişti.



Bugün benzin ve motorinle ilgili bir zam ya da indirim haberi gelmedi.

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;



İstanbul'da motorin litre fiyatı 22 lira 3 kuruştan satılıyor.



Benzinin litresi ise ortalama 22 lira 82 kuruştan satılıyor.

