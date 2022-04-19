Benzin ve motorin 2022 güncel fiyatları (19 Nisan 2022 akaryakıt fiyatları)

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.



BENZİN VE MOTORİNDE İNDİRİM VAR MI?

Motorin fiyatlarına son olarak 16 Nisan Cumartesi günü 1 lira 79 kuruşluk zam yapılmıştı.



Bugün ise herhangi bir zam ya da indirim haberi bulunmuyor.



19 Nisan 2022 Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;



İstanbul'da motorin litre fiyatı ortalama 22 liradan satılıyor.



Benzinin litresi ise ortalama 19 liradan satılıyor.



ANKARA'DA BENZİN VE MOTORİN FİYATI



Ankara'da motorin litre fiyatı ortalama 22.1 liradan satılıyor.



Benzinin litresi ise ortalama 19.11 liradan satılıyor.



İZMİR'DE BENZİN VE MOTORİN FİYATI



İzmir'de motorin litre fiyatı ortalama 22.1 liradan satılıyor.



Benzinin litresi ise ortalama 19.11 liradan satılıyor.