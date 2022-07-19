Benzin ve motorin 2022 güncel fiyatları (19 Temmuz 2022 akaryakıt fiyatları)

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

BENZİNE İNDİRİM



Benzinin litre fiyatında bu gece yarısından itibaren pompaya yansıyan 96 kuruşluk indirim yapıldı.



Bu indirimle birlikte, benzin fiyatı 23 lira seviyesinin altına geriledi.



BENZİN VE MOTORİNDE İNDİRİM VAR MI?



Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;



İstanbul'da motorin litre fiyatı 25,43 liradan satılıyor.



Benzinin litresi ise ortalama 22,72 liradan satılıyor.