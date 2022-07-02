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Benzin ve motorin 2022 güncel fiyatları (2 Temmuz 2022 akaryakıt fiyatları)

Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte brent petrol fiyatlarında dalganlanma sürerken, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor. Bugün akaryakıt litre fiyatlarında indirim ya da zam var mı? 2 Temmuz 2022 benzin motorin (mazot) fiyatları ne kadar, güncel akaryakıt fiyatları kaç TL? Benzin litre fiyatı ve motorin litre fiyatı kaç para, dizel yakıt ne kadar oldu?

Haberler - ntv.com.tr 02.07.2022 - 11:30

Benzin ve motorin 2022 güncel fiyatları (2 Temmuz 2022 akaryakıt fiyatları)

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

BENZİN VE LPG'DE İNDİRİM

02.07.2022 Cumartesi gününden geçerli olmak üzere benzinde 2 lira 13 kuruş, otogazda ise 1 lira 75 kuruş indirim gerçekleşti. Fiyat değişiklikleri, satış fiyatlarına yansıdı.

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İstanbul'da motorin litre fiyatı 26,69 liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 25,20 liradan satılıyor.

LPG litre fiyatı indirimin 10,70 liradan satılıyor.

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