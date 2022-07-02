Benzin ve motorin 2022 güncel fiyatları (2 Temmuz 2022 akaryakıt fiyatları)

Haberler - ntv.com.tr 02.07.2022 - 11:30
Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.
BENZİN VE LPG'DE İNDİRİM
02.07.2022 Cumartesi gününden geçerli olmak üzere benzinde 2 lira 13 kuruş, otogazda ise 1 lira 75 kuruş indirim gerçekleşti. Fiyat değişiklikleri, satış fiyatlarına yansıdı.
Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;
İstanbul'da motorin litre fiyatı 26,69 liradan satılıyor.
Benzinin litresi ise ortalama 25,20 liradan satılıyor.
LPG litre fiyatı indirimin 10,70 liradan satılıyor.