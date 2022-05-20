Benzin ve motorin 2022 güncel fiyatları (20 Mayıs 2022 akaryakıt fiyatları)

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.



BENZİN VE MOTORİNDE İNDİRİM VAR MI?

Benzine son olarak 19 Mayıs 2022 perşembe günü gece yarısından itibaren 1 lira 3 kuruş zam gelmiş, motorinde fiyat artışına gidilmemişti.



Bugün, sektör kaynaklarından bir indirim ya da zam haberi bilgisi geçilmedi.

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;



İstanbul'da motorin litre fiyatı 22.08 liradan satılıyor.



Benzinin litresi ise ortalama 23.86 TL'den satılıyor.

