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Benzin ve motorin 2022 güncel fiyatları (22 Nisan 2022 akaryakıt fiyatları)

Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte brent petrol fiyatlarında dalganlanma sürerken, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor. Bugün akaryakıt litre fiyatlarında indirim ya da zam var mı? 22 Nisan 2022 benzin motorin (mazot) fiyatları ne kadar, güncel akaryakıt fiyatları kaç TL? Benzin litre fiyatı ve motorin litre fiyatı kaç para, dizel yakıt ne kadar oldu?

Haberler - ntv.com.tr 22.04.2022 - 08:12

Benzin ve motorin 2022 güncel fiyatları (22 Nisan 2022 akaryakıt fiyatları)

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

BENZİN VE MOTORİNDE İNDİRİM VAR MI?

fiyatlarına son olarak geçtiğimiz Cumartesi günü 1 lira 79 kuruşluk zam yapılmıştı.

Bugün ise duyurulan herhangi bir zam ya da indirim haberi bulunmuyor.

22 Nisan 2022 Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İstanbul'da motorin litre fiyatı ortalama 22 liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 19 liradan satılıyor.

ANKARA'DA BENZİN VE MOTORİN FİYATI

Ankara'da motorin litre fiyatı ortalama 22.1 liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 19.11 liradan satılıyor.

İZMİR'DE BENZİN VE MOTORİN FİYATI

İzmir'de motorin litre fiyatı ortalama 22.1 liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 19.11 liradan satılıyor.

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