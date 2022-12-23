Benzin ve motorin 2022 güncel fiyatları (23 Aralık 2022 akaryakıt fiyatları)

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.



BENZİN VE MOTORİNDE İNDİRİM VAR MI?



Brent petrol 82 dolar bandında işlem görürken, benzinde gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 67 kuruşluk bir fiyat artışı gerçekleşti.



Motorin grubunda herhangi bir zam ya da indirim haberi bulunmuyor.



23 Aralık 2022 güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;



İstanbul'da motorin litre fiyatı 22,02 liradan satılıyor.



Benzinin litresi ise ortalama 18,62 liradan satılıyor.



AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?



Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.



Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor

