Benzin ve motorin 2022 güncel fiyatları (24 Mayıs 2022 akaryakıt fiyatları)

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.



BENZİN VE MOTORİNDE İNDİRİM VAR MI?

Son olarak; 21.05.2022 Cumartesi gününden geçerli olmak üzere benzin grubunda 1,02 fiyat indirim meydana gelmiş, fiyat değişikliği pompa fiyatlarına yansımıştı.

Bu indirimin ardından benzin ya da motorin grubunda fiyatlarda an itibariyle herhangi bir değişiklik yaşanmadı.



Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;



İstanbul'da motorin litre fiyatı 22,08 liradan satılıyor.



Benzinin litresi ise ortalama 22,86 satılıyor.