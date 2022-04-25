Benzin ve motorin 2022 güncel fiyatları (25 Nisan 2022 akaryakıt fiyatları)

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

Dünyanın en büyük petrol ithalatçısı Çin'in Şanghay kentinde salgın kaynaklı can kayıpları artarken petrol piyasasında talebin gerileyeceğine ilişkin fiyatlamaları beraberinde getirdi.

Brent petrol de 104 doların altını gördü.



BENZİN VE MOTORİNDE İNDİRİM VAR MI?





Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;



İstanbul'da motorin litre fiyatı 22.01 liradan satılıyor.



Benzinin litresi ise ortalama 19 liradan satılıyor.