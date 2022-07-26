Benzin ve motorin 2022 güncel fiyatları (26 Temmuz 2022 akaryakıt fiyatları)

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.



BENZİN VE MOTORİNDE İNDİRİM VAR MI?



Motorinde yapılan 92 kuruşluk indirim gece yarısından itibaren fiyatlara yansıdı.

Benzinde ise bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 50 kuruş indirim bekleniyor.



Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;



İstanbul'da motorin litre fiyatı 24,48 liradan satılıyor.



Benzinin litresi ise ortalama 22,72 liradan satılıyor.