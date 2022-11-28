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Benzin ve motorin 2022 güncel fiyatları (28 Kasım 2022 akaryakıt fiyatları)

Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte brent petrol fiyatlarında dalganlanma sürerken, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor. Bugün akaryakıt litre fiyatlarında indirim ya da zam var mı? 28 Kasım 2022 benzin motorin (mazot) fiyatları ne kadar, güncel akaryakıt fiyatları kaç TL? Benzin litre fiyatı ve motorin litre fiyatı kaç para, dizel yakıt ne kadar oldu?

Benzin ve motorin 2022 güncel fiyatları (28 Kasım 2022 akaryakıt fiyatları)

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

BENZİN VE MOTORİNDE İNDİRİM VAR MI?

29 Kasım Salı gününden itibaren geçerli olacak şekilde motorinde 82 kuruşluk indirim bekleniyor.

Güncel pompa fiyatlarına göre;

İstanbul'da motorin litre fiyatı 23.84 liradan satılıyor. Eğer indirim gerçekleşirse motorinin litre fiyatı 23.02 TL olacak.

Benzinin litresi ise ortalama 20 lira 16 kuruştan satılıyor. grubunda ise henüz bir indirim beklentisi yok. 

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