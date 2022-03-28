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Benzin ve motorin 2022 güncel fiyatları (28 Mart 2022 akaryakıt fiyatları)

Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte brent petrol fiyatlarında dalganlanma sürerken, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor. Bugün akaryakıt litre fiyatlarında indirim ya da zam var mı? 28 Mart 2022 benzin motorin (mazot) fiyatları ne kadar, güncel akaryakıt fiyatları kaç TL? Benzin litre fiyatı ve motorin litre fiyatı kaç para?

Haberler - ntv.com.tr 28.03.2022 - 08:26

Benzin ve motorin 2022 güncel fiyatları (28 Mart 2022 akaryakıt fiyatları)

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Brent petrolün geçtiğimiz hafta tekrar 130 dolar seviyesini zorlamasıyla birlikte, Türkiye'de son olarak motorin fiyatına 1 lira 37 kuruş zam gelmişti.

Brent petrol yeni haftanın ilk iş gününde 114 dolar seviyesine inerken, akaryakıt istasyonlarında benzin ve motorin fiyatlarında bir değişiklik olmadı.

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre; 

İstanbul'da motorin litre fiyatı 23,66 liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 19 lira 80 kuruştan satılıyor.

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