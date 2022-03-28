Benzin ve motorin 2022 güncel fiyatları (28 Mart 2022 akaryakıt fiyatları)

Haberler - ntv.com.tr 28.03.2022 - 08:26
Brent petrolün geçtiğimiz hafta tekrar 130 dolar seviyesini zorlamasıyla birlikte, Türkiye'de son olarak motorin fiyatına 1 lira 37 kuruş zam gelmişti.
Brent petrol yeni haftanın ilk iş gününde 114 dolar seviyesine inerken, akaryakıt istasyonlarında benzin ve motorin fiyatlarında bir değişiklik olmadı.
Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;
İstanbul'da motorin litre fiyatı 23,66 liradan satılıyor.
Benzinin litresi ise ortalama 19 lira 80 kuruştan satılıyor.