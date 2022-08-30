Benzin ve motorin 2022 güncel fiyatları (30 Ağustos 2022 akaryakıt fiyatları)

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.



BENZİN VE MOTORİNDE İNDİRİM VAR MI?



Benzinin litre fiyatına 1,04 TL indirim geldi. Fiyat değişikliği, bu gece yarısından itibaren pompaya yansıdı.



Yaşanan indirim ile birlikte, benzinin litre fiyatı 20 lira seviyelerine geriledi.

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;



İstanbul'da motorin litre fiyatı 26.85 liradan satılıyor.



Benzinin litresi ise ortalama 20.13 liradan satılıyor.