Benzin ve motorin 2022 güncel fiyatları (30 Haziran 2022 akaryakıt fiyatları)

Haberler - ntv.com.tr 30.06.2022 - 07:27
Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.
MOTORİNDE ÜST ÜSTE 2. İNDİRİM
Hafta başında gelen 2 lira 50 kuruşluk indirimin ardından, motorin fiyatlarında 30 Haziran itibariyle 84 kuruşluk bir indirim daha gerçekleşti.
Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;
İstanbul'da motorin litre fiyatı 26 lira 69 kuruştan satılıyor.
Benzinin litresi ise ortalama 27 lira 30 kuruştan satılıyor.