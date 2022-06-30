Benzin ve motorin 2022 güncel fiyatları (30 Haziran 2022 akaryakıt fiyatları)

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.



MOTORİNDE ÜST ÜSTE 2. İNDİRİM

Hafta başında gelen 2 lira 50 kuruşluk indirimin ardından, motorin fiyatlarında 30 Haziran itibariyle 84 kuruşluk bir indirim daha gerçekleşti.



Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;



İstanbul'da motorin litre fiyatı 26 lira 69 kuruştan satılıyor.



Benzinin litresi ise ortalama 27 lira 30 kuruştan satılıyor.