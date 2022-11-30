Benzin ve motorin 2022 güncel fiyatları (30 Kasım 2022 akaryakıt fiyatları)

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.



MOTORİNDE ÜST ÜSTE 2. İNDİRİM

Motorin fiyatlarına gece yarısı itibariyle 58 kuruşluk bir indirim gelirken, değişiklik pompa fiyatlarına yansıdı. Bir önceki gün de motorin fiyatlarında 82 kuruşluk indirim uygulanmıştı.

Benzin fiyatlarında ise herhangi bir değişiklik yaşanmadı.



Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;



İstanbul'da motorin litre fiyatı 22.50 liradan satılıyor.



Benzinin litresi ise ortalama 20.17 liradan satılıyor.



AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?



Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.



Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.