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Benzin ve motorin 2022 güncel fiyatları (30 Temmuz 2022 akaryakıt fiyatları)

Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte brent petrol fiyatlarında dalganlanma sürerken, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor. Bugün akaryakıt litre fiyatlarında indirim ya da zam var mı? 30 Temmuz 2022 benzin motorin (mazot) fiyatları ne kadar, güncel akaryakıt fiyatları kaç TL? Benzin litre fiyatı ve motorin litre fiyatı kaç para, dizel yakıt ne kadar oldu?

Haberler - ntv.com.tr 30.07.2022 - 10:01

Benzin ve motorin 2022 güncel fiyatları (30 Temmuz 2022 akaryakıt fiyatları)

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

BENZİN, MOTORİN, LPG'DE İNDİRİM YA DA ZAM VAR MI?

Bugünden itibaren geçerli olmak üzere LPG'de 30 kuruş fiyat artışı meydana geldi.

ve motorin fiyatlarında ise herhangi bir değişiklik bulunmuyor.

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İstanbul'da motorin litre fiyatı 24,48 liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 22,25 liradan satılıyor.

LPG'nin litresi zammın ardından ortalama 11,35 liraya satılıyor.

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