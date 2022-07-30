Benzin ve motorin 2022 güncel fiyatları (30 Temmuz 2022 akaryakıt fiyatları)

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

BENZİN, MOTORİN, LPG'DE İNDİRİM YA DA ZAM VAR MI?



Bugünden itibaren geçerli olmak üzere LPG'de 30 kuruş fiyat artışı meydana geldi.

Benzin ve motorin fiyatlarında ise herhangi bir değişiklik bulunmuyor.



Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;



İstanbul'da motorin litre fiyatı 24,48 liradan satılıyor.



Benzinin litresi ise ortalama 22,25 liradan satılıyor.



LPG'nin litresi zammın ardından ortalama 11,35 liraya satılıyor.