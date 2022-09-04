Benzin ve motorin 2022 güncel fiyatları (4 Eylül 2022 akaryakıt fiyatları)

Haberler - ntv.com.tr 04.09.2022 - 06:45
Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.
BENZİN VE MOTORİNDE İNDİRİM VAR MI?
Dün benzinde 1 lira 51 kuruş, motorinde 2 lira 41 kuruş indirim yapıldı ve indirimli fiyatlar pompa fiyatlarına yansıtıldı.
Bu indirimin ardındansa bir zam haberi geldi. 6 Eylül Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere benzinde 56 kuruş, motorinde 69 kuruş zam beklendiği bildirildi.
Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;
İstanbul'da motorin litre fiyatı 24.47 liradan satılıyor.
Benzinin litresi ise ortalama 18.66 liradan satılıyor.