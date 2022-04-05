Benzin ve motorin 2022 güncel fiyatları (5 Nisan 2022 akaryakıt fiyatları)

Haberler - ntv.com.tr 05.04.2022 - 08:02
Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.
BENZİN VE MOTORİNDE İNDİRİM VAR MI?
Akaryakıt grubunda son olarak 2 Nisan Cumartesi günü benzinde 80 kuruşluk indirim gerçekleşmişti. Otogazda ise dün 63 kuruşluk artış yaşanmıştı.
Akaryakıt fiyatlarında bugün bir indirim ya da zam haberi gelmedi.
5 Nisan 2022 güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;
İstanbul'da motorin litre fiyatı 21 lira 27 kuruştan satılıyor.
Benzinin litresi ortalama 19 liradan satılıyor.
LPG ise İstanbul'da ortalama 12.11 liradan satılıyor.