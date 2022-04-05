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Benzin ve motorin 2022 güncel fiyatları (5 Nisan 2022 akaryakıt fiyatları)

Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte brent petrol fiyatlarında dalganlanma sürerken, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor. Bugün akaryakıt litre fiyatlarında indirim ya da zam var mı? 5 Nisan 2022 benzin motorin (mazot) fiyatları ne kadar, güncel akaryakıt fiyatları kaç TL? Benzin litre fiyatı ve motorin litre fiyatı kaç para, dizel yakıt ne kadar oldu?

Haberler - ntv.com.tr 05.04.2022 - 08:02

Benzin ve motorin 2022 güncel fiyatları (5 Nisan 2022 akaryakıt fiyatları)

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

BENZİN VE MOTORİNDE İNDİRİM VAR MI?

grubunda son olarak 2 Nisan Cumartesi günü benzinde 80 kuruşluk indirim gerçekleşmişti. Otogazda ise dün 63 kuruşluk artış yaşanmıştı.

Akaryakıt fiyatlarında bugün bir indirim ya da zam haberi gelmedi.

5 Nisan 2022 güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İstanbul'da motorin litre fiyatı 21 lira 27 kuruştan satılıyor.

Benzinin litresi ortalama 19 liradan satılıyor.

LPG ise İstanbul'da ortalama 12.11 liradan satılıyor.

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