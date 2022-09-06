Benzin ve motorin 2022 güncel fiyatları (6 Eylül 2022 akaryakıt fiyatları)

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.



BENZİN VE MOTORİNDE İNDİRİM VAR MI?

Cumartesi günü benzinde 1 lira 51 kuruş, motorinde 2 lira 41 kuruşluk indirim gelmişti.

Bu indirimin ardından benzin ve motorine yeni bir zam geldi. Gece yarısından itibaren geçerli olan benzinde 56 kuruş, motorinde 69 kuruş zam fiyatlara yansıdı.



Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;



İstanbul'da motorin litre fiyatı 25,17 liradan satılıyor.



Benzinin litresi ise ortalama 19,23 liradan satılıyor.