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Benzin ve motorin 2022 güncel fiyatları (6 Haziran 2022 akaryakıt fiyatları)

Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte brent petrol fiyatlarında dalganlanma sürerken, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor. Bugün akaryakıt litre fiyatlarında indirim ya da zam var mı? 6 Haziran 2022 benzin motorin (mazot) fiyatları ne kadar, güncel akaryakıt fiyatları kaç TL? Benzin litre fiyatı ve motorin litre fiyatı kaç para, dizel yakıt ne kadar oldu?

Haberler - ntv.com.tr 06.06.2022 - 07:26

Benzin ve motorin 2022 güncel fiyatları (6 Haziran 2022 akaryakıt fiyatları)

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

6 HAZİRAN 2022 BENZİN VE MOTORİNDE İNDİRİM-ZAM VAR MI?

ve motorine son olarak 2 Haziran tarihinde sırasıyla 1,49 ve ,122 lira zam yapılmıştı.

Yeni haftanın ilk gününde sektör kaynaklarından herhangi bir zam ya da indirim haberi gelmedi.

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İstanbul'da motorin litre fiyatı 25,94 liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 26,24 satılıyor.

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