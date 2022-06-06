Benzin ve motorin 2022 güncel fiyatları (6 Haziran 2022 akaryakıt fiyatları)

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.



6 HAZİRAN 2022 BENZİN VE MOTORİNDE İNDİRİM-ZAM VAR MI?



Benzin ve motorine son olarak 2 Haziran tarihinde sırasıyla 1,49 ve ,122 lira zam yapılmıştı.

Yeni haftanın ilk gününde sektör kaynaklarından herhangi bir zam ya da indirim haberi gelmedi.

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;



İstanbul'da motorin litre fiyatı 25,94 liradan satılıyor.



Benzinin litresi ise ortalama 26,24 satılıyor.

