Benzin ve motorin 2022 güncel fiyatları (6 Haziran 2022 akaryakıt fiyatları)

Haberler - ntv.com.tr 06.06.2022 - 07:26
Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.
6 HAZİRAN 2022 BENZİN VE MOTORİNDE İNDİRİM-ZAM VAR MI?
Benzin ve motorine son olarak 2 Haziran tarihinde sırasıyla 1,49 ve ,122 lira zam yapılmıştı.
Yeni haftanın ilk gününde sektör kaynaklarından herhangi bir zam ya da indirim haberi gelmedi.
Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;
İstanbul'da motorin litre fiyatı 25,94 liradan satılıyor.
Benzinin litresi ise ortalama 26,24 satılıyor.