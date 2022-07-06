Benzin ve motorin 2022 güncel fiyatları (6 Temmuz 2022 akaryakıt fiyatları)

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.



BENZİN VE MOTORİNDE İNDİRİM VAR MI?

Dün benzin fiyatlarında 96 kuruşluk bir zam planlanırken, Brent petrol fiyatlarındaki düşüşün ardından fiyat güncellemesi iptal edilmişti.

Brent petrol fiyatının 102 dolara kadar gerilemesiyle bu kez indirim beklentisi oluşurken, sektör kaynaklarından bu yönde bir bilgi paylaşılmadı.



Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;



İstanbul'da motorin litre fiyatı 26,69 liradan satılıyor.



Benzinin litresi ise ortalama 25,20 satılıyor.