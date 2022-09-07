Benzin ve motorin 2022 güncel fiyatları (7 Eylül 2022 akaryakıt fiyatları)

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.



BENZİN VE MOTORİNDE İNDİRİM VAR MI?



Motorine gelen 77 kuruşluk zam, gece yarısından itibaren pompa fiyatlarına yansıdı.

8 Eylül perşembe gününden itibaren ise motorin grubunda 1 lira 14 kuruşluk indirim gerçekleşecek.



Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;



İstanbul'da motorin litre fiyatı 25.94 liradan satılıyor.



Benzinin litresi ise ortalama 19.23 liradan satılıyor.