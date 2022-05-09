Benzin ve motorin 2022 güncel fiyatları (9 Mayıs 2022 akaryakıt fiyatları)

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

Bayram öncesi, 30 Nisan cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere benzinde 1 lira 33 kuruşluk fiyat artışı gerçekleşmiş, benzinin ortalama litre fiyatı 20,35 liraya ulaşmıştı.

BENZİN VE MOTORİNDE İNDİRİM VAR MI?



Brent petrol fiyatı 112 dolar seviyesinde yer alırken, bugün akaryakıt fiyatlarıyla ilgili herhangi bir zam ya da indirim haberi gelmedi.

9 Mayıs güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İstanbul'da motorin litre fiyatı 22,04 liradan satılıyor.



Benzinin litresi ise ortalama 20,35 liradan satılıyor.



ANKARA'DA BENZİN VE MOTORİN FİYATI



Ankara'da motorin litre fiyatı ortalama 22.17 liradan satılıyor.



Benzinin litresi ise ortalama 20.44 liradan satılıyor.



İZMİR'DE BENZİN VE MOTORİN FİYATI



İzmir'de motorin litre fiyatı ortalama 22.17 liradan satılıyor.



Benzinin litresi ise ortalama 20.44 liradan satılıyor.