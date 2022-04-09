Benzin ve motorin 2022 güncel fiyatları (9 Nisan 2022 akaryakıt fiyatları)

Haberler - ntv.com.tr 09.04.2022 - 08:11
Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.
BENZİN VE MOTORİNDE İNDİRİM VAR MI?
Dün 100 dolar seviyesinin altını gören Brent Petrol fiyatı, 9 Nisan 2022 sabahında 102 dolar seviyesinde yer alıyor.
Benzin ve motorin fiyatlarında gece yarısı itibariyle bir değişim gerçekleşmedi.
Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;
İstanbul'da motorin litre fiyatı 21 lira 27 kuruştan satılıyor.
Benzinin litresi ise ortalama 19 liradan satılıyor.