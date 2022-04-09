Benzin ve motorin 2022 güncel fiyatları (9 Nisan 2022 akaryakıt fiyatları)

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.



BENZİN VE MOTORİNDE İNDİRİM VAR MI?



Dün 100 dolar seviyesinin altını gören Brent Petrol fiyatı, 9 Nisan 2022 sabahında 102 dolar seviyesinde yer alıyor.

Benzin ve motorin fiyatlarında gece yarısı itibariyle bir değişim gerçekleşmedi.



Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;



İstanbul'da motorin litre fiyatı 21 lira 27 kuruştan satılıyor.



Benzinin litresi ise ortalama 19 liradan satılıyor.