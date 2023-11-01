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Benzin ve motorin 2023 güncel fiyatları (1 Kasım 2023 akaryakıt fiyatları)

Brent petrol fiyatlarına bağlı olarak benzin ve motorin fiyatları da değişiyor. Bugün akaryakıt litre fiyatlarında indirim ya da zam var mı? 1 Kasım 2023 benzin, motorin (mazot) fiyatları ne kadar, güncel akaryakıt fiyatları kaç TL? Benzin litre fiyatı ve motorin litre fiyatı kaç para, dizel yakıt ne kadar oldu?

Benzin ve motorin 2023 güncel fiyatları (1 Kasım 2023 akaryakıt fiyatları)

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

BENZİN VE MOTORİNDE İNDİRİM VAR MI?

Benzinin litre fiyatına bugünden itibaren geçerli olmak üzere 67 kuruş indirim geldi.

İndirim sonrası benzin İstanbul'da 34,43 liraya; Ankara'da 35,07 liraya, İzmir'de ise 35,16 liraya düştü.

ise İstanbul'da 38,02 liraya, Ankara'da 38,61 liraya, İzmir'de ise 38,82 liraya satılıyor.

FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor

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