Benzin ve motorin 2023 güncel fiyatları (1 Şubat 2023 akaryakıt fiyatları)

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.



BENZİN VE MOTORİNDE İNDİRİM VAR MI?



Motorine gece yarısından itibaren 1 lira 2 kuruş indirim yapıldı. İndirim pompa satış fiyatlarına yansıyacak.

Öte yandan motorinde bir indirim daha bekleniyor. Bu gece yarısı 1 lira 2 kuruş indirimden sonra perşembe gece yarısından sonra motorinde 65 kuruş daha indirim bekleniyor.



Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;



İstanbul'da motorin litre fiyatı 23.41 liradan satılıyor.



Benzinin litresi ise ortalama 21.08 TL'ye satılıyor.

Bu gece yapılacak indirimle motorinin litre fiyatı 22.39 liradan satılacak.

Perşembe gece yarısından sonra pompaya yansıması beklenen ikinci indirimin ardından motorin 21.74 liradan satılmaya başlanacak.



AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?



Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.



Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

