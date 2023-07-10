Benzin ve motorin 2023 güncel fiyatları (10 Temmuz 2023 akaryakıt fiyatları)

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

Bu kez akaryakıt fiyatlarına KDV zammı geldi. KDV'nin yüzde 18'den yüzde 20'ye çıkarılmasının ardından benzine 40 kuruş zam geldi. Motorinin litre fiyatında ise 38 kuruş artış oldu.



Zam gece yarısından itibaren pompaya yansıdı. Zammın ardından benzinin litre fiyatı İstanbul'da 26,65 liraya; Ankara'da 27,13 liraya; İzmir'de 27,15 liraya yükseldi.



Motorin ise İstanbul'da 25,20 liradan; Ankara'da 25,67 liradan; İzmir'de ise 25,78 liradan satılıyor.



KDV artışından otogaz fiyatları da etkilendi. Otogaz grubuna yüzde 15 zam geldi.



AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?



Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.



Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor