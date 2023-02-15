Benzin ve motorin 2023 güncel fiyatları (15 Şubat 2023 akaryakıt fiyatları)

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.



GÜNCEL BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

14 Şubat'ta gece yarısından itibaren benzine 1 lira 11 kuruş, motorine ise 1 lira 21 kuruş zam gelmiş, fiyat değişikliği, pompa fiyatlarına yansımıştı.

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;



İstanbul'da motorin litre fiyatı 20,89 liradan satılıyor.



Benzinin litresi ise ortalama 21,25 liradan satılıyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?



Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.﻿​

