Benzin ve motorin 2023 güncel fiyatları (2 Haziran 2023 akaryakıt fiyatları)

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.



BENZİN VE MOTORİNDE İNDİRİM VAR MI?



2 Haziran 2023 sabahında Brent petrol 74,5 dolar seviyesinden işlem görürken benzin ve motorin fiyatlarında herhangi bir zam ya da indirim beklentisi bulunmuyor.

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;İstanbul'da motorin litre fiyatı 19,37 liradan satılıyor.Benzinin litresi ise ortalama 21,26 satılıyor.Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor