Benzin ve motorin 2023 güncel fiyatları (2 Temmuz 2023 akaryakıt fiyatları)

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki artışla birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını yakından takip etmeye devam ediyor.



BENZİN VE MOTORİNDE İNDİRİM VAR MI?



Brent petrol fiyatı uluslararası piyasalarda 75,41 dolar seviyesinde işlem görürken, bu hafta benzin ve motorinde herhangi bir zam ya da indirim olacak mı?

Haziran ayı boyunca hem motorin fiyatlarına hem de benzin fiyatına üst üste zam yapıldı. Haziran'da mazotun fiyatı toplamda 4,37 TL artarken; benzinin litre fiyatı ise 3,36 TL yükseldi. Bu artışlarla akaryakıt fiyatları iki grupta da ortalama olarak 24 liranın üzerine çıktı. Gelen son haberlere göre ise benzine bir zam daha bekleniyor.

2 Temmuz 2023 Pazar gece yarısından itibaren benzine 2,11 lira zam gelmesi bekleniyor.

İŞTE 2 TEMMUZ 2023 GÜNCEL MOTORİN, LPG VE BENZİN FİYATI



Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;



İstanbul'da motorin litre fiyatı 23,84 liradan satılıyor.



Benzinin litresi ise ortalama 24,04 liradan satılıyor.

İstanbul LPG litre fiyatı ise 11,25 lira.

4 Temmuz'da beklenen zam gerçekleşirse benzinin litresi 26,15 lira olacak.

ANKARA BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI



Benzin fiyatı: 24,53 TL



Motorin fiyatı: 24,37 TL



LPG fiyatı: 11,46 TL



İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI



Benzin fiyatı: 24,52 TL



Motorin fiyatı: 24,40 TL



LPG fiyatı: 11,32 TL



AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?



Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.



Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor