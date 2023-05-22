Benzin ve motorin 2023 güncel fiyatları (22 Mayıs 2023 akaryakıt fiyatları)

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.



BENZİN VE MOTORİNDE ZAM VAR MI?

Benzinin litre fiyatına zam yapıldı. Gece yarısından geçerli olmak üzere benzinin litresinde 77 kuruşluk fiyat artışına gidildi. Artış pompa fiyatlarına yansıyacak.



Motorin fiyatlarında ise değişikliğe gidilmedi.

BENZİN FİYATI 20 LİRAYI AŞACAK

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre; benzinin litresi İstanbul'da ortalama 19,76-19,81 liradan satılıyor. Zam sonrası benzinin litre fiyatı yeniden 20 lirayı aşacak.



İstanbul'da motorin litre fiyatı ise 19,33-19,39 liradan satılıyor.



AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?



Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.



Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor