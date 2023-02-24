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Benzin ve motorin 2023 güncel fiyatları (24 Şubat 2023 akaryakıt fiyatları)

Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte brent petrol fiyatlarında dalganlanma sürerken, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor. Bugün akaryakıt litre fiyatlarında indirim ya da zam var mı? 24 Şubat 2023 benzin motorin (mazot) fiyatları ne kadar, güncel akaryakıt fiyatları kaç TL? Benzin litre fiyatı ve motorin litre fiyatı kaç para, dizel yakıt ne kadar oldu?

Benzin ve motorin 2023 güncel fiyatları (24 Şubat 2023 akaryakıt fiyatları)

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

VE MOTORİNDE İNDİRİM VAR MI?

Petroldeki düşüşe bağlı dün benzine 48 kuruş indirim gelmişti. 

Bugünden itibaren geçerli olmak üzere motorine de 63 kuruş indirim yapıldı.

Son indirimin ardından motorinin litre fiyatı İstanbul Avrupa yakasında 20.66 liraya, Ankara'da 20.97 liraya, İzmir'de ise ortalama 21.03 liraya geriledi.

Geçen hafta benzinin litresine 1.1, motorinin litresine ise 1.2 lira zam gelmişti.

FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

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