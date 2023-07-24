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Benzin ve motorin 2023 güncel fiyatları (24 Temmuz 2023 akaryakıt fiyatları)

Brent petrol fiyatlarında dalganlanma ve döviz kurlarındaki artış akaryakıt fiyatlarına zam olarak yansıyor. Bugün akaryakıt litre fiyatlarında indirim ya da zam var mı? 24 Temmuz 2023 benzin motorin (mazot) fiyatları ne kadar, güncel akaryakıt fiyatları kaç TL? Benzin litre fiyatı ve motorin litre fiyatı kaç para, dizel yakıt ne kadar oldu?

Benzin ve motorin 2023 güncel fiyatları (24 Temmuz 2023 akaryakıt fiyatları)

Brent petrol fiyatları ve döviz kurlarındaki yukarı yönlü hareket nedeniyle akaryakıt fiyatları yükselişe geçti. 

Vatandaşlar da benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

Son olarak akaryakıtta ÖTV tutarını artırılmasıyla benzin ve motorin grubunda 6 lira fiyat artışı meydana gelmişti. 

Gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzine 2 lira zam yapıldı. Zamla birlikte benzinin litre fiyatı İstanbul'da 34.05 liradan 36.05 liraya yükselecek. 

Benzinin litresi Ankara'da ortalama 36.54 liraya, İzmir'de ise 36.64 liraya satılacak. 

fiyatlarında ise herhangi bir fiyat değişikliği beklenmiyor.

FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor

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