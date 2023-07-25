Benzin ve motorin 2023 güncel fiyatları (25 Temmuz 2023 akaryakıt fiyatları)

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.



BENZİN VE MOTORİNDE İNDİRİM VAR MI?

Benzine gelen 2 liralık zam gece yarısından itibaren pompa fiyatlarına yansıtıldı. Otogaza ise bu gece 24 kuruş zam bekleniyor. Fiyat artışının ardından otogazın litre satış fiyatı İstanbul’da ortalama 14 liradan 14,24 liraya yükselecek.



Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;



İstanbul'da motorin litre fiyatı 33.87 liradan satılıyor.



Benzinin litresi ise ortalama 36.05 liradan satılıyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?



Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.



Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor