Benzin ve motorin 2023 güncel fiyatları (27 Eylül 2023 akaryakıt fiyatları)

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.



BENZİNE İNDİRİM GELDİ



Benzine gece yarısı itibariyle 1 lira 94 kuruş indirim geldi.



Motorinde ise herhangi bir fiyat değişikliği beklenmiyor.



Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;



İstanbul'da motorin litre fiyatı 40.08 liradan satılıyor.



Benzinin litresi ise ortalama 35.65 liradan satılıyor.



AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?



Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.



Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor