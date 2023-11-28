Benzin ve motorin 2023 güncel fiyatları (28 Kasım 2023 akaryakıt fiyatları)

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.



BENZİN VE MOTORİNDE İNDİRİM VAR MI?



Brent petrol 28 Kasım 2023 sabahında 80 dolar seviyesinde işlem görürken, benzin ve motorin grubunda herhangi bir zam ya da indirim haberi bulunmuyor.



Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;



İstanbul'da motorinin litresi 37.53 TL'den satılıyor.



Benzinin litresi ise ortalama 34.55 TL'den satılıyor.



AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?



Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.



Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor