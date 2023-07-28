Benzin ve motorin 2023 güncel fiyatları (28 Temmuz 2023 akaryakıt fiyatları)

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.



MOTORİNE ZAM GELDİ



Motorin fiyatına 1 lira 45 kuruş zam yapıldı. Benzin fiyatında ise değişiklik olmadı.



Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;



İstanbul'da motorinin litre fiyatı 33,87 liradan 35,32 liraya yükseldi.



Benzinin litresi ise ortalama 36,05 liradan satılıyor.



AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?



Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor.



Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.