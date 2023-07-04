Benzin ve motorin 2023 güncel fiyatları (4 Temmuz 2023 akaryakıt fiyatları)

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.



BENZİNE ZAM GELDİ



4 Temmuz itibarıyla benzinde 2 lira 11 kuruşluk fiyat artışı gerçekleşirken, zam pompa satış fiyatlarına yansıdı.

Motorin fiyatlarında ise herhangi bir değişiklik olmadı.



Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;



İstanbul'da motorin litre fiyatı 23,96 liradan satılıyor.



Benzinin litresi ise ortalama 26,19 liradan satılıyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?



Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.



Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor