Benzin ve motorin 2023 güncel fiyatları (5 Ekim 2023 akaryakıt fiyatları)

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.



BENZİNE İNDİRİM GELDİ



5 Ekim'den itibaren geçerli olmak üzere benzinde 2 lira 7 kuruşluk indirim yapıldı.



Motorinde ise herhangi bir fiyat değişikliği olmadı.



Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;



İstanbul'da motorinin litre fiyatı 40.13 liradan satılıyor.



Benzinin litresi ise ortalama 34.64 liradan satılıyor.



AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?



Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor.



Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.